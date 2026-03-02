ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ವೈಜಿಗುಡ್ಡ ಜಲಾಶಯ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು: ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಸೆಲೆ

ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ.
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:31 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:31 IST
ಚಕ್ರಬಾವಿ ಕೆರೆ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನೀರು ಕಾಣದೆ ಒಣಗಿರುವುದು
