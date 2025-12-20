ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ: ವಾಟಾಳ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಆಶಯ ವಿಫಲ, ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಅಧಿವೇಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:57 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:57 IST
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ತಡೆ ಮಸೂದೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದೇನಾದರು ಕಾಯ್ದೆಯಾದರೆ ಮುಂದೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
– ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ
