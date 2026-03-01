ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga

ಆನವಟ್ಟಿ | ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌: 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ರವಿ ಆರ್.ತಿಮ್ಮಾಪುರ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:15 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:15 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನ ಸುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ– ಪುಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಶಂಕರ್‌, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ರಿಂದ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಿರುಗಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ಸುರೇಶ್‌ ಮಸಾಲ್ತಿ,ಕೃಷಿಕ
ShivamogaIndira Canteen
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT