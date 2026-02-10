ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೊಳೆ ರೋಗದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ನಾಶ: ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಮೊರೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ

ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಆತಂಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:25 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:25 IST
ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳ ಆತಂಕದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಹೊರ ತರಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.
–ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಅಡಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Shivamogga

