‘ಬಿದನೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಗತ್ಯ’

ಎಂಎಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಗಂಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಳ್ಳಮವಾಸ್ಯೆ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಳಕಿನ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ನಡೆಯಿತು
ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಗಂಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಳ್ಳಮವಾಸ್ಯೆ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಳಕಿನ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮುಖಮಂಟಪ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
