ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಗೆಲ್ಲಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗ, ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಹಾದಿ

ಶಿಕಾರಿಪುರ: ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಗರಿಗೆದರಿದ ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಠದ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:47 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:47 IST
ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನೋಟ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನೋಟ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದತ್ತ ಯುವ ರೈತರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಆಯೋಜಕರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು
ಮಧು ಹೋತನಕಟ್ಟೆ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದ ಬೆಂಬಲಿಗ
ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಿಸಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸುವ ಕ್ರೌರ್ಯ ತಡೆಯಲು ಪಶು ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದಲೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು
ಜಿ.ಕೆ.ಮಿಥುನ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
