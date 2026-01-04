ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ | ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ: ರೇಣುಕಾಂಬಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ‌ಸಾಗರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:44 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:44 IST
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿ‌ನ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ರೇಣುಕಾಂಬಾ ದೇವಿಗೆ ಪಡ್ಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು
Shivamogga

