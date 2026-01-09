ಸಾಗರ| ಕಾಫಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಅಗತ್ಯ: ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್

<p><strong>ಸಾಗರ: </strong>ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಕೃಷಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಸನ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮುತ್ತುಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಕಾಫಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೊಪ್ಪ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಪ್ರದೇಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಈ ಭಾಗದ ಕೃಷಿಕರು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಗರ ಕಾಫಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎನ್.ಶಶಿಧರ ಹರತಾಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಿರಿಯ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭು ಗೌಡ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಜಶೇಖರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾನುಗೋಡು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>