ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್; 2027ಕ್ಕೆ 50 ಶಾಖೆಯ ಗುರಿ: ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ

ಗಣಕೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಯುಪಿಐ ಸೇವೆ ಆರಂಭ; ಆರ್‌.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:45 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ShivamoggaDCC Bank

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT