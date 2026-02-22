ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೇರು ದುರ್ಬಲ: ಚ.ಹ. ರಘುನಾಥ್

ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಅವರ ‘ಲಲಿತ ಮಂಟಪ’, ಜಿ.ಎನ್.ಧನಂಜಯಮೂರ್ತಿ ಅವರ ‘ರಾಗಿತೆನೆ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:37 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:37 IST
