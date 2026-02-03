ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸೊರಬ: ಶುಂಠಿಗೆ ರೋಗ.. ರೈತರಿಗಿಲ್ಲ ಲಾಭದ ಯೋಗ..!

ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ; ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ಇಳುವರಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲು
ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್. ಗೆಂಡ್ಲ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:50 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:50 IST
ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಾಧೆಯು ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಂಠಿ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಗದ್ದೆಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಜೋಪಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ
