ಪೂರ್ವಜರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಹಿಂದುತ್ವದ ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ: ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:09 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:09 IST
ರಿಪ್ಪನ್‌ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
Shivamogga

