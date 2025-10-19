ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಖರ್ಗೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ | ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ; ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್
ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್
Shivamogga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT