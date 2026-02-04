ಕುವೆಂಪು ವಿ.ವಿ: ಪದವಿ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಹಳ್ಳುಕಟ್ಟು’ ಲೇಖನ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ 2025– 2028ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೌರಭ– 4 ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆರುಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರ ‘ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣು’ (ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣ) ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ‘ಹಳ್ಳು ಕಟ್ಟು’ ಎಂಬ ಲೇಖನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಲ್ಬಂಗಳ ಆರ್ಭಟಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಂ ಹಾಕಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿನತನಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಭಾವನೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೊ. ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>