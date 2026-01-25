ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ; ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಡಿಕೆ ಬೊಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣದ ಲೇಪನ

ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ; ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲು
ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಶಿವು
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 4:35 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 4:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಣಂದೂರು ಸಮೀಪದ ಆಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದಿರುವುದು
ಕೋಣಂದೂರು ಸಮೀಪದ ಆಲೂರು ಹೊಸಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದಿರುವುದು
ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ನೆರಳಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ತಡೆಯಲು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪರಿಹಾರ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ShivamoggaAreca nut

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT