ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಇ ರೂಪ್ಲಾ ನಾಯ್ಕ ನಿವಾಸ ಸೇರಿ ಐದು ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong>: ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೂಪ್ಲಾ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಬಸವನ ಗುಡಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರೂಪ್ಲಾ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಬಳಿಯ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸ, ಅಲ್ಲಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರದ ಪನೋರಮಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸ, ಅವರ ಆಪ್ತ ಶ್ಯಾಮ್ ತಾಂಬೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ರೂಪ್ಲಾ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿತ್ತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>