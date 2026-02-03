ಸಾಗರ | ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರಾ: ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಡಗರ

<p><strong>ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಪ್ರತೀತಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </strong></p>.<p><strong>ಈ ಬಾರಿ ಫೆ.4ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಸಭೆಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</strong></p>.<p><strong>ಫೆ.4 ಸಂಜೆ 5.30 : ತೇಜಸ್ವಿ ತಬಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತಬಲಾ ವಾದನ, 6.30 : ಶಾಂತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, 7.30 : ನಾಟ್ಯತರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ. 9 ಕ್ಕೆ : ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ತಂಡದಿಂದ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ. 9.30 : ಮೈಸೂರಿನ ಸುನ್ನುತ್ ಶಾಲೋಮ್ ತಂಡದಿಂದ ತತ್ವಗೀತೆ-ಭಾವಗೀತೆ-ಜಾನಪದ ಗೀತೆ.</strong></p>.<p><strong>ಫೆ. 5 : ಸಂಜೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ಮುಖಿ ತಂಡದಿಂದ ಚೌಡಿಕೆ ಕುಣಿತ, 6 ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ, 6.30 : ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ನೇಹಾ ನಾರಾಯಣ್ ತಂಡದಿಂದ ಯುಗಳ ನೃತ್ಯ ಝೇಂಕಾರ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, 7.30: ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ : ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರಾತ್ರಿ 9 ಕ್ಕೆ: ಝೇಂಕಾರ್ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ತಂಡದಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ. </strong></p>.<p><strong>ಫೆ. 6 ಕ್ಕೆ : 5.30 : ವಾರಿಧಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯ, 6 : ದೈವಜ್ಞ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಳಗದಿಂದ ದೇವಿ ನೃತ್ಯ, 6.30: ತ್ರಿಧಾತ್ ಸಾಗರ್ ರಿಂದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಪೋನ್ ವಾದನ, 8.30 : ನಟರಾಜ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 9 : ಶೀತಪ್ರಭುರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 9.30 : ಸುರೇಖ ಹೆಗಡೆ ತಂಡದಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ.</strong></p>.<p><strong>ಫೆ.7 : 5.30 : ಅರುಣೋದಯ ಕಲಾನಿಕೇತನ ತಂಡದಿಂದ ಸಿತಾರ್ ವಾದನ, 6.30 : ಸಿಂಧು ವಿ.ಭಟ್ ರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ , 7 : ಅಭಿಷೇಕ್ ಜಿ.ರಾವ್ ರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ, 8.30 : ಮೈಸೂರಿನ ಗಾಯಕ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಡಪದ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ, </strong></p>.<p><strong>ಫೆ. 8: 5.30 : ಅಕ್ಷತಾ ಹೆಗಡೆರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 6 : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುರಂದರ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಜಾನಪದ ,ಭಕ್ತಿ, ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, 7.30 : ಶಿವಂ ನೃತ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 8 : ರಾಜು ಜನ್ನೇಹಕ್ಲು ತಂಡದಿಂದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಗಾಯನ, 8.30 : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೈಲೂಷಂ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನಂತ ವಿಕ್ರಮ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಭಾವಗೀತೆ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಗಾಯನ.</strong></p>.<p><strong>ಫೆ.9 : 5.30 : ವೀರಮಾರುತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಲಂಬಾಣಿ ನೃತ್ಯ, 6: ಲಾಸ್ಯ ರಂಜಿತಾ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 6.30 : ವಲ್ಲಿ ಸೈದೂರ್ ರಿಂದ ಕಲಾ ವೈವಿಧ್ಯ, 7 : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾನಸಿದ್ದಿ ಗಂಗಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ, 8.30 : ನೌಷಾದ್ ಹರ್ಲಾಪುರ, ನಿಷಾದ್ ಹರ್ಲಾಪುರ ಇವರಿಂದ ದಾಸರ ಪದ- ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಗಾಯನ. </strong></p>.<p><strong>ಫೆ. 10: 5.30 : ಸಾಗರ ಕರಾಟೆ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ಕರಾಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, 6 : ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಂತ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, 7.30 : ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, 8.30 : ಸ್ಪಂದನ ರಂಗ ತಂಡದಿಂದ ಕೋಲಾಟ. 9 : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಾಯಕರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ. </strong></p>.<p><strong> ಫೆ 11: 5.30 : ಆಕಾಶ್ ಜಿ.ಟಿ.ತಂಡದಿಂದ ಕರಾಟೆ ಜುಡೋ, 6 : ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ, 6.30 : ಚಂದನ / ಅರ್ಚನ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 7 : ಉದಯ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದಿಂದ ಕುಂಟಾ-ಕುಂಟಾ-ಕುರುವತ್ತಿ ನಾಟಕ, 8 : ಕವನ ಕಾರ್ಗಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 8.30 : ನಾಟ್ಯಶ್ರೀ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>