ಹೊಸನಗರ: ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದ್ದ ಶೌಚಾಲಯವೀಗ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ

ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಯುವಕರ ಸಾಂಘಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಾಥ್; ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಹಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:59 IST
ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ತಂಡದ ಸಾಂಘಿಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಟಾದ ಶೌಚಾಲಯ 
ಶೌಚಾಲಯ ದುರವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಮರುಕ ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 
ಸಚಿನ್ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ
‘ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ’ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ದಟ್ಟ ಮಲೆನಾಡ ಪ್ರದೇಶ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ. ವಾರಾಹಿ ಸಾವೇಹಕ್ಕಲು ಚಕ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ಹಿಡ್ಲುಮನೆ ಅಬ್ಬಿ ಕುಂಚಿಕಲ್ ಹುಲಿಕಲ್ ಜಲಪಾತ ನೋಡಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 75,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಮನಗಂಡ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಮಣಿ, ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ
