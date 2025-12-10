ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತೋಟದೊಳು ಕಾಡೋ.. ಕಾಡೊಳು ತೋಟವೋ..?

ಮಂಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮದಲೊಬ್ಬರು ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಕ
ಎಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ತೋಟ
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಆಗರದ ಕೃಷಿಭೂಮಿ
Shivamogga

