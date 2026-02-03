ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಸಾಗರ: ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವ ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ

ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:54 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗಂಡನ ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ (ಪೋತರಾಜ) ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಚಾಟಿ ಸೇವೆ.
ಗಂಡನ ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ (ಪೋತರಾಜ) ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಚಾಟಿ ಸೇವೆ.
ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ.
ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ.
ShivamoggaMarikamba Temple

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT