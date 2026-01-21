ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಸಂತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಚಾವಣಿ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಠದ್
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು
ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಂಸದ
ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
ಗದಿಗೆಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ
ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಚಾವಣಿ ಹಾಕಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ, ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಯಾರಿಂದ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ
ಸುಧೀರ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
