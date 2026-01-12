ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾಗಿ ತಂಪಿನ ನಡುವೆ ಮಳೆಯ ಹನಿ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಮಾಗಿಯ ಥಂಡಿಯ ನಡುವೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊಂಚ ಮಳೆ ಹನಿಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಆಯನೂರುವರೆಗೆ ನೆಲ ಹಸಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದಿತು.</p>.<p>ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು, ಇಡೀ ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರವರೆಗೆ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ್ದು, ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಶೀತ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಈ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಜನರು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಇಡೀ ದಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>