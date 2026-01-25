ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictshivamogga
ಶಿಮುಲ್ ಎದುರು ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು

ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಭೂಕುಸಿತ; ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಡಿ.ಸಿ, ಎಸ್ಪಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 4:23 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 4:23 IST
Shivamogga

