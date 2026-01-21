ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಭದ್ರಾವತಿ| ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಜ.24ರಿಂದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 2:36 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 2:36 IST
₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಠದಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು
ಎಚ್.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಾಧು ಸದ್ಧರ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ShivamoggaBhadravathihunnime

