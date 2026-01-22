ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಕೋಣಂದೂರು: ಬಿಎಸ್ಎನ್‌ಎಲ್‌ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

ಹುಂಚಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ; ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:49 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:49 IST
ಹುಂಚಾದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ ಎಲ್ ಕೇಂದ್ರ
