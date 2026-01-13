ಹುಳಿಯಾರು| ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುಗಪುರುಷ: ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರಚಾರ್

<p><strong>ಹುಳಿಯಾರು</strong>: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾಂದರು ಒಬ್ಬ ಯುಗಪುರುಷ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿನ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಎದು ತುಮಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಪಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರಚಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನಕದಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಬಾಲಾಜಿ, ದುರ್ಗಾರಾಜ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಮಹೇಶಚಾರ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಓಂಕಾರ್ಮೂರ್ತಿ, ರವಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>