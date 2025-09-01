ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪಾವಗಡ | ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಂತಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಜಯಸಿಂಹ ಕೆ.ಆರ್
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಿರುವ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಸುತ್ತಲು ಸೀಮೆಜಾಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು

ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ
ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು
PavagadaGovt Buildings

