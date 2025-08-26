ತಿಪಟೂರು | ಬೈಕ್ ವಿಲ್ಹಿಂಗ್‌: ಮೇಕೆ ಸಾವು

<p><strong>ತಿಪಟೂರು</strong>: ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಗರದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೈಕ್ ವಿಲ್ಹಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಮೇಕೆ, ಏಳು ಕುರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.</p>.<p>ಕುರಿ, ಆಡು ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕುರಿಗಾಹಿ ಕಾಳೇಗೌಡ ಎಂಬುವವರ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಒಂದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈಕ್ ವೀಲಿ ನಡೆಸಿ ಕುರಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೀಲಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ತಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಿಪಟೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>