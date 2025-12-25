ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆ: ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ದೊರೈರಾಜ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಗರದ ರೋಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಫ್ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ತಿಪಟೂರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ದಿನಾಚರಣೆ.
ನಗರದ ರೋಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಫ್ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ತಿಪಟೂರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ದಿನಾಚರಣೆ.
Tumkur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT