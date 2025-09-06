ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು | ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ; ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರುಪ್ಸಾ ವತಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಗುರು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹9 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಲಾಗುವುದು
ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
4500 ಶಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4500 ಶಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹250 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 400 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ 1500 ಕಾಂಪೌಂಡ್ 900 ಶೌಚಾಲಯ 700 ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿ.ಪ್ರಭು ಸಿಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
TumkurTeacher Day Special

