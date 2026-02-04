ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೊಕ್ಕೊ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:02 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:02 IST
ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈವ್‌ ಹೊಡೆದು ಅಂಕ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಆಟಗಾರ
ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ
tumakur

