ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ಅರಸೀಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಕೆ.ಟಿ. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಧರಣಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:11 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protestPavagada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT