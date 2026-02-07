ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ಕುಣಿಗಲ್: ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಒಡಲಿಗೆ ಕಸ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:05 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಜತೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟುಮೂಟೆ
ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಜತೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟುಮೂಟೆ
ಕುಣಿಗಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು
ಕುಣಿಗಲ್ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು
lakeKunigal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT