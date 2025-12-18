ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistricttumakuru
ಕುಣಿಗಲ್: ಮಂಗಳಾ ಜಲಾಶಯ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು

ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ತೂಬಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಕಲ್ಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳಾ ಜಲಾಶಯ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ತುಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
Dam

