ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಎಂ.ಎನ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಗೆ ‘ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಉಮಾದೇವಿ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ‘ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿವಕುಮಾರಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಉಮಾದೇವಿ
ಸಿ.ಶರತ್ ಕುಮಾರ್
