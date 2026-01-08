ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತುಮಕೂರು: ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ; ಅತ್ತೆ ಬಂಧನ

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಸಾವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:29 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
tumakuruCrimeMother

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT