<p><strong>ಪಾವಗಡ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿರುಮಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸೌಹರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 9ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ 8 ಶಾಖೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಹೋಬಳಿಯ ತಿರುಮಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಇತರೆ ಭದ್ರತೆ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ನರಸಿಂಹ, ಡಿ.ಪರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಎಂ.ಡಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ.ಎಂ.ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮಾಂಜನೇಯಲು, ಜಿ. ಎನ್. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>