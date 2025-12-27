ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ದೇಶ ಪತನ, ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಧ್ರ: ಸಾಹಿತಿ ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಾಹಿತಿ ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
