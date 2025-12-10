ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

<p><strong>ಶಿರಾ:</strong> ಸುಗ್ಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ನಗರದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಂಗಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆಗುಂದಿ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ನೋಡಿದರೂ ಶೇಂಗಾ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶೇಂಗಾ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾಕ್ಕೆ ಹುಡುಕುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯೂರು, ಪಾವಗಡ, ಮಡಕಶಿರಾ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಶಿರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವರ್ತಕರು ಶೇಂಗಾ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶೇಂಗಾನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ವಿಫಲಗೊಂಡು ರೈತರ ಬದುಕು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹುತೇಕ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳೆ ಸತತ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ವಾರದ ಎರಡು ದಿನ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ, ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 344 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 5,180 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ನವಂಬರ್– 4,426 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,951 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 292 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 2,975 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 884 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4,252 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿವಾರ 50ರಿಂದ 100 ಚೀಲ ಶೇಂಗಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಲು ಸಹ ಶೇಂಗಾ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದವರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p> <strong>ಸಂತೆ ದಿನವೂ ಖಾಲಿ– ಖಾಲಿ</strong> </p>.<p>ಶೇಂಗಾ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿ ಭತ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಲಸಂದೆ ಅವರೆ ಹುರುಳಿ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆವಕ ಸಹ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಸಂತೆ ದಿನ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>