ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಶೇಂಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಶಿರಾ: ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ– ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
ಶಿರಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂತೆಯ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬರದೆ ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು
