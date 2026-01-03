ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಥ್ರೋಬಾಲ್‌: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 8:32 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 8:32 IST
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಚಳಿ ಮಳೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
– ಭರತ್‌ಪಟೇಲ್, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ
sports

