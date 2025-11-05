ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು | ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಿಇಒಗೆ ಗುರಿ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹1100 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ.
– ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಸಚಿವ
TumkurSSLC

