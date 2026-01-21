ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ತುಮಕೂರು | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಾರಮ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಕ್ಕೊ ಪಂದ್ಯ
ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತದ ಒಂದು ಭಂಗಿ
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಝಲಕ್‌
ಎಸ್‌.ಡಿ.ಶಾಹಿನ್‌
