<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ವರ್ಕ್ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ವಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್ ₹8.47 ಲಕ್ಷ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಭಾಕರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು. ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲಿಗೆ ₹2 ಸಾವಿರ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ₹2,800 ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹8.47 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ₹5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>