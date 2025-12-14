ತೋವಿನಕೆರೆ: ವೆನಿಲ್ಲಾದತ್ತ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಚಿತ್ತ

<p><strong>ತೋವಿನಕೆರೆ:</strong> 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದವರು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ರೈತರು ಇದರ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>ತೋವಿನಕೆರೆಯ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಬೆಳದು ಹಸಿ ಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹3,600ರಂತೆ, ಒಣಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹18,000ದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಈ ಬೆಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ರೈತರು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸಿ ಕಾಯಿ ₹600ರಿಂದ ₹1,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತೋವಿನಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಮಣುವಿನಕುರಿಕೆ ಎಂ.ಪಿ.ಶಿವಶಂಕರ ಬೆಳೆದಿರುವ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕುಶಾಲನಗರದ ದಿನೇಶ್ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹700ರಂತೆ 43 ಕೆ.ಜಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು ಮರೆಯಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹700 ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಲೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದಿರುವ ರೈತ ಎಂ.ಪಿ.ಶಿವಶಂಕರ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>