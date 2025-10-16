ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಪಾಳುಬಿದ್ದ ‘ವೆಂಕಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್’

ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಲ್ಲ ಒತ್ತು
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ‘ವೆಂಕಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್’
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ‘ವೆಂಕಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್’ನಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕವು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ
