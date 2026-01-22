ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
tumakuru
ಕೊರಟಗೆರೆ | ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹರಿಹರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಹುಲುಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:46 IST
tumakuruSchool

