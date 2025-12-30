ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಕಾಪು: ‘ಅಟಲ್‌ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ’

ಕಾಪು ಕಡಲ ಪರ್ಬ ಸಂಪನ್ನ: ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಕುನಾಲ್ ಗಾಂಜಾವಾಲಾ, ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗಾಯನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:42 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT