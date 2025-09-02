ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೈಂದೂರು: ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:56 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:56 IST
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇದರುವ ಸೋಲಾರ್‌ ದೀಪ
ಬೈಂದೂರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವೇ ಇಲ್ಲದ ಸೋಲಾರ್‌ ದೀಪ
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತವೆ. ಬೀದಿದೀಪಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಬೈಂದೂರು
Udupiproblems

