ಬ್ರಹ್ಮಾವರ | ಬಸ್‌ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮೀನಮೇಷ: ಸಂಕಷ್ಟ

‘ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನವಿ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:49 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:49 IST
ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಿಂದ ಮಟಪಾಡಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ
ಮಟಪಾಡಿ ನೀಲಾವರ ಮಂದಾರ್ತಿಗೆ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾದಲ್ಲಿ ನೀಲಾವರ ಮತ್ತು ಮಂದಾರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು
ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲಾವರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.
