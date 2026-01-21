ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಉಡುಪಿ| ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ: ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಟಿ. ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 2:23 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 2:23 IST
ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಾಲನ್ಯಾಯ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು
ಹಲಿಮಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
Udupiprogram

